Rhône : de nouveaux feux tricolores au passage à niveau de Saint-Romain-en-Gier

Le franchissement du passage à niveau de la RD 103-E à Saint-Romain-en-Gier évolue.

Le Département du Rhône, en partenariat avec l’État, la Région et SNCF Réseau, a décidé de mettre en place un alternat régulé par des feux tricolores au niveau du passage à niveau n°327.

Les équipements de signalisation et de détection ont été installés et raccordés dès février 2026 sur les cinq voies ouvertes à la circulation de part et d’autre du passage à niveau.

Le dispositif a été testé depuis le 26 mai dernier avec des feux positionnés en orange clignotant afin de familiariser les automobilistes avec cette nouvelle organisation.

À compter du 2 juillet, les feux fonctionneront dans leur configuration définitive. Un cycle spécifique sera appliqué aux heures de pointe du matin et du soir. En dehors de ces créneaux, les cinq feux resteront au rouge et ne passeront au vert qu’après détection d’un véhicule en approche. L’arrivée d’un train interrompra automatiquement le cycle.

Le chantier n’est toutefois pas totalement terminé. Une réfection des tranchées ainsi que la création d’un trottoir borduré entre le passage à niveau et la mairie sont encore prévues. Pour des raisons de sécurité liées à la proximité immédiate de la voie ferrée, ces interventions seront réalisées de nuit durant les vacances scolaires d’automne 2026.

Cette opération vise à renforcer la sécurité des usagers tout en améliorant les conditions de circulation à l’un des points de franchissement ferroviaire de la commune.