Près de Lyon : la RD 103-E à Saint-Romain-en-Gier rouvre à la circulation motorisée

Bonne nouvelle pour les automobilistes de la vallée du Gier.

La RD 103-E est de nouveau accessible à la circulation motorisée à Saint-Romain-en-Gier. Le Département du Rhône annonce la fin de la première phase du chantier engagé autour du passage à niveau de la commune.

Ces travaux ont pour objectif d’installer des feux tricolores de part et d’autre du passage à niveau, afin d’en sécuriser le franchissement. La remise en circulation intervient après l’achèvement des premières opérations de terrassement et d’aménagement.

Le chantier reprendra en février 2026, durant les vacances scolaires. Cette seconde phase consistera à poser les équipements techniques, réaliser les raccordements nécessaires et procéder à leur mise en service.

Le Département indique que le chantier se clôturera alors par la réfection définitive des tranchées.

Aucune autre précision n’a été donnée pour le moment concernant l’impact exact des prochains travaux sur la circulation pendant cette seconde étape.

Ex Précisions le 15/11/2025 à 09:24

On est bien lents en France pour tous types de travaux je trouve...

