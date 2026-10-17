Aéroport Lyon-Saint Exupéry : 380 millions d’euros d’investissements annoncés, le Terminal 2 transformé d’ici 2029

Un vaste chantier s’ouvre à l’aéroport Lyon-Saint Exupéry.

Ce vendredi, VINCI Airports a posé la première pierre de la transformation du Terminal 2, appelé à être entièrement repensé pour améliorer l’accueil des voyageurs, la circulation dans l’aéroport et la performance énergétique du bâtiment.

La mise en service est annoncée d’ici 2029, avant les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030.

9 500 m² supplémentaires

Le projet prévoit la création de 9 500 m² d’extension, auxquels s’ajoutera la modernisation de 12 000 m² d’espaces existants.

Le futur terminal disposera notamment d’une nouvelle zone de contrôles de sécurité, sur le modèle de celle qui doit être déployée au Terminal 1 pour l’été 2027.

De nouveaux espaces commerciaux et de détente sont également annoncés.

La gare routière doit elle aussi être agrandie afin d’accueillir davantage de bus et de renforcer les liaisons avec les Alpes.

Skis et vélos mieux pris en charge

La transformation du Terminal 2 doit également permettre d’améliorer le traitement des bagages hors format, notamment les skis et les vélos.

Un enjeu directement lié au développement du trafic touristique vers les stations de montagne, aussi bien en hiver qu’en été.

VINCI Airports annonce également une plus grande flexibilité dans l’utilisation des postes de stationnement des avions.

Un programme de plus de 380 millions d’euros

Ce chantier s’inscrit dans un plan d’investissement beaucoup plus large.

Les actionnaires d’Aéroports de Lyon envisagent plus de 380 millions d’euros d’investissements sur sept ans.

Mais cette enveloppe reste conditionnée à la signature, d’ici le printemps 2027, d’un contrat de régulation économique avec l’État.

"Il est essentiel que nous puissions, avec l’État, créer les conditions permettant de mobiliser pleinement nos capacités d’investissement pour continuer à moderniser l’aéroport", souligne Nicolas Notebaert, président de VINCI Airports.

Lyon-Saint Exupéry veut devenir "la Porte des Alpes françaises"

Le projet est également pensé en vue des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030.

L’aéroport lyonnais entend jouer un rôle majeur dans l’arrivée des délégations, des spectateurs et des touristes internationaux à destination des Alpes.

Pour Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, "Lyon-Saint-Exupéry sera une porte d’entrée majeure vers nos montagnes et nos stations".

La présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, voit elle aussi dans cette transformation un levier d’attractivité.

"Le futur terminal 2 est un investissement stratégique pour notre territoire, un levier majeur pour notre attractivité et pour notre rayonnement", affirme-t-elle, estimant que l’enjeu concerne aussi la capacité de Lyon à attirer "des entreprises, des talents, des investissements et de nouvelles opportunités".

Avec ce nouveau Terminal 2, l’aéroport entend donc préparer à la fois l’échéance des Jeux de 2030 et son développement sur les prochaines décennies.