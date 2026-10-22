Près de Lyon : des militants d’ultra-gauche aux abords du centre de rétention, la police intervient

La tension reste vive autour du centre de rétention administrative 1 de Lyon. Selon nos informations, une vingtaine d'individus issus de l'ultra-gauche, selon une source policière, sont présents ce jeudi 22 octobre aux abords du CRA 1, situé près de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry.

Munis de porte-voix, ils chercheraient à provoquer des tensions parmi les personnes retenues à l'intérieur de l'établissement.

Face à la situation, des effectifs de compagnie départementale d'intervention (CDI) et de brigade anticriminalité (BAC) ont été déployés sur place. Une intervention est toujours en cours.

Déjà touché samedi

Ce nouvel épisode intervient cinq jours après de graves incidents survenus au sein du même établissement.

Samedi 17 octobre, plusieurs incendies avaient éclaté dans des cellules du CRA 1, entraînant l'évacuation de 25 personnes dans la cour du centre.

Au total, 79 sapeurs-pompiers et 21 engins avaient été mobilisés. Plusieurs policiers avaient été légèrement blessés lors de jets de projectiles, tandis que huit retenus avaient été hospitalisés.

Ces nouvelles tensions surviennent également dans un contexte sécuritaire particulièrement sensible dans l'agglomération lyonnaise, après les violences du week-end dernier. Pour rappel le préfet du Rhône a notamment décidé d'interdire toutes les manifestations à Lyon ce samedi 24 octobre, en prévision d'une nouvelle mobilisation contre la vie chère.