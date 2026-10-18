Incendie au centre de rétention administrative de Lyon : des retenus et des policiers blessés

Il n'y a pas qu'en centre-ville de Lyon que la tension était vive. Au CRA 1, près de l'aéroport Saint-Exupéry, un incendie s'est déclaré vers 20h30, touchant plusieurs cellules.

Au total, 25 personnes ont été évacuées dans la cour tandis que 79 pompiers et 21 engins étaient dépêchés sur place pour éteindre les flammes.

Profitant de la confusion, certains retenus ont agressé les forces de l'ordre, avec des jets de projectiles. Plusieurs policiers ont ainsi été légèrement blessés, mais aussi incommodés par les fumées.

Huit retenus ont aussi été hospitalisés.

Dans un communiqué, la députée RN du Rhône Tiffany Joncour annonce demander au ministère de l’Intérieur et à la préfecture du Rhône "de faire toute la lumière sur les circonstances de cette émeute, de préciser le bilan humain et matériel et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnels".

"Nos policiers ne doivent jamais être contraints de mettre leur vie en danger faute d’effectifs ou d’équipements adaptés. Toute violence commise contre eux doit faire l’objet de poursuites et de sanctions exemplaires", poursuit-elle.

La députée RN entend désormais "solliciter sans délai les autorités compétentes afin de se rendre sur place, rencontrer les fonctionnaires et constater l’ampleur des dégâts".