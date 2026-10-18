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Incendie au centre de rétention administrative de Lyon : des retenus et des policiers blessés

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Incendie au centre de rétention administrative de Lyon : des retenus et des policiers blessés

Le centre de rétention administrative de Lyon (CRA 1) a été victime d'incendies dans des cellules ce samedi soir. Plusieurs retenus et policiers ont été légèrement blessés.

Il n'y a pas qu'en centre-ville de Lyon que la tension était vive. Au CRA 1, près de l'aéroport Saint-Exupéry, un incendie s'est déclaré vers 20h30, touchant plusieurs cellules.

Au total, 25 personnes ont été évacuées dans la cour tandis que 79 pompiers et 21 engins étaient dépêchés sur place pour éteindre les flammes.

Profitant de la confusion, certains retenus ont agressé les forces de l'ordre, avec des jets de projectiles. Plusieurs policiers ont ainsi été légèrement blessés, mais aussi incommodés par les fumées.

Huit retenus ont aussi été hospitalisés.

Dans un communiqué, la députée RN du Rhône Tiffany Joncour annonce demander au ministère de l’Intérieur et à la préfecture du Rhône "de faire toute la lumière sur les circonstances de cette émeute, de préciser le bilan humain et matériel et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnels".

"Nos policiers ne doivent jamais être contraints de mettre leur vie en danger faute d’effectifs ou d’équipements adaptés. Toute violence commise contre eux doit faire l’objet de poursuites et de sanctions exemplaires", poursuit-elle.

La députée RN entend désormais "solliciter sans délai les autorités compétentes afin de se rendre sur place, rencontrer les fonctionnaires et constater l’ampleur des dégâts".

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Centre de rétention administrative

CRA

12 commentaires
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Deti le 18/10/2026 à 18:20
plus simplement a écrit le 18/10/2026 à 16h50

on ferme les portes coupe feux et on attend que cela s'éteigne

Detend toi..on est pas à Gaza ici !!

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J6 le 18/10/2026 à 17:56
plus simplement a écrit le 18/10/2026 à 16h50

on ferme les portes coupe feux et on attend que cela s'éteigne

Je plussoie

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Tuenracontes le 18/10/2026 à 17:25
LFI n est pas dans l arc républicain.... a écrit le 18/10/2026 à 14h06

L organisation est vaste et passe par les association semble t il ?
A Marseille les milices facistes de gauche ont attaqué la prison de la santé. ..
Il faut ouvrir les yeux, ils passent a l action et arrivent de toute l europe.
Raphael ARNAULT fait l objet de poursuites en Italie pour participation a manifestation violente et s est rendu en Angleterre pour soutenir l extrême gauche. .
Avec nos sous et son mandat d élu de la République...😡😡

Il n'y a pas de prison de la santé à Marseilles.
Et Bardella ainsi que Marine & Cie ne sont-ils pas en voyage pour soutenir l'extrême droite européenne voir au usa ?
Et avec tes sous !

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plus simplement le 18/10/2026 à 16:50
AntiLFI a écrit le 18/10/2026 à 15h28

Que la police use de la force pour les détendre. Ils n’ont rien à faire en France.

on ferme les portes coupe feux et on attend que cela s'éteigne

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Calahann le 18/10/2026 à 15:37

OQTF 1 - 0 FDO !

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AntiLFI le 18/10/2026 à 15:28

Que la police use de la force pour les détendre. Ils n’ont rien à faire en France.

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Racailles de m... le 18/10/2026 à 15:26

La preuve qu'il faut les expulser rapidement pour ne pas mettre leurs vies en danger...

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Trump Forever le 18/10/2026 à 15:06

Faudra recruter quelques agents d'ICE pour calmer la situation.

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Calahann le 18/10/2026 à 15:00

Briquets, qui veut des briquets ?

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Encore six mois le 18/10/2026 à 14:47

Pour une vrai volonté de changement !

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C'est bientôt fini le monde des bisounours le 18/10/2026 à 14:18

Un centre de rétention administrative, ce sont des étrangers qui doivent partir car leur attitude n'est pas comptible avec leur présence en France,
Nos policiers ne sont pas là pour juger la situation, mais pour assurer une sécurité pour eux et les autre détenus, ils sont armés, ce n'est pas pour faire joli à la ceinture, Les mutins doivent assumer ce risque, et les conséquences définitives.

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LFI n est pas dans l arc républicain.... le 18/10/2026 à 14:06

L organisation est vaste et passe par les association semble t il ?
A Marseille les milices facistes de gauche ont attaqué la prison de la santé. ..
Il faut ouvrir les yeux, ils passent a l action et arrivent de toute l europe.
Raphael ARNAULT fait l objet de poursuites en Italie pour participation a manifestation violente et s est rendu en Angleterre pour soutenir l extrême gauche. .
Avec nos sous et son mandat d élu de la République...😡😡

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