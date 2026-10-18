Incendie au centre de rétention administrative de Lyon : des retenus et des policiers blessés

Il n'y a pas qu'en centre-ville de Lyon que la tension était vive. Au CRA 1, près de l'aéroport Saint-Exupéry, un incendie s'est déclaré vers 20h30, touchant plusieurs cellules.
Au total, 25 personnes ont été évacuées dans la cour tandis que 79 pompiers et 21 engins étaient dépêchés sur place pour éteindre les flammes.
Profitant de la confusion, certains retenus ont agressé les forces de l'ordre, avec des jets de projectiles. Plusieurs policiers ont ainsi été légèrement blessés, mais aussi incommodés par les fumées.
Huit retenus ont aussi été hospitalisés.
Dans un communiqué, la députée RN du Rhône Tiffany Joncour annonce demander au ministère de l’Intérieur et à la préfecture du Rhône "de faire toute la lumière sur les circonstances de cette émeute, de préciser le bilan humain et matériel et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnels".
"Nos policiers ne doivent jamais être contraints de mettre leur vie en danger faute d’effectifs ou d’équipements adaptés. Toute violence commise contre eux doit faire l’objet de poursuites et de sanctions exemplaires", poursuit-elle.
La députée RN entend désormais "solliciter sans délai les autorités compétentes afin de se rendre sur place, rencontrer les fonctionnaires et constater l’ampleur des dégâts".
Detend toi..on est pas à Gaza ici !!Signaler Répondre
Je plussoieSignaler Répondre
Il n'y a pas de prison de la santé à Marseilles.Signaler Répondre
Et Bardella ainsi que Marine & Cie ne sont-ils pas en voyage pour soutenir l'extrême droite européenne voir au usa ?
Et avec tes sous !
on ferme les portes coupe feux et on attend que cela s'éteigneSignaler Répondre
OQTF 1 - 0 FDO !Signaler Répondre
Que la police use de la force pour les détendre. Ils n’ont rien à faire en France.Signaler Répondre
La preuve qu'il faut les expulser rapidement pour ne pas mettre leurs vies en danger...Signaler Répondre
Faudra recruter quelques agents d'ICE pour calmer la situation.Signaler Répondre
Briquets, qui veut des briquets ?Signaler Répondre
Pour une vrai volonté de changement !Signaler Répondre
Un centre de rétention administrative, ce sont des étrangers qui doivent partir car leur attitude n'est pas comptible avec leur présence en France,Signaler Répondre
Nos policiers ne sont pas là pour juger la situation, mais pour assurer une sécurité pour eux et les autre détenus, ils sont armés, ce n'est pas pour faire joli à la ceinture, Les mutins doivent assumer ce risque, et les conséquences définitives.
L organisation est vaste et passe par les association semble t il ?Signaler Répondre
A Marseille les milices facistes de gauche ont attaqué la prison de la santé. ..
Il faut ouvrir les yeux, ils passent a l action et arrivent de toute l europe.
Raphael ARNAULT fait l objet de poursuites en Italie pour participation a manifestation violente et s est rendu en Angleterre pour soutenir l extrême gauche. .
Avec nos sous et son mandat d élu de la République...😡😡