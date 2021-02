Le Real Madrid voudrait doubler le FC Barcelone dans le dossier Memphis Depay (OL)

En fin de contrat en juin prochain, Memphis Depay devrait quitter l'OL cet été, sauf retournement de situation. Mais à six mois de cette échéance, plusieurs clubs s'activent pour essayer d'attirer l'attaquant néerlandais. On le sait, l'été dernier, le FC Barcelone était tout proche de signer le joueur, avant que le dossier tombe à l'eau finalement.

En revanche, le club catalan n'aurait pas lâché l'affaire et souhaite toujours faire signer l'ancien joueur de Manchester United. Mais la presse espagnole évoque qu'un autre club serait entré dans la danse pour faire signer le numéro 10 lyonnais : le Real Madrid. Selon OK Dario, le club de la capitale aimerait recruter dès cet hiver un joueur offensif pour remplacer Luka Jovic et combler la blessure de Rodrygo et aurait donc coché le nom de Memphis Depay.

En revanche, il n'est pas évident que Jean-Michel Aulas veuille lâcher son capitaine, dans une année très importante pour l'OL. Memphis Depay devrait très certainement partir en fin de saison, avec peut être un trophée dans ses valises.