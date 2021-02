ASSE-OL : minée par les cas de Covid-19, Saint-Etienne demande le report du derby face à Lyon

Lui-même positif, l'entraîneur Claude Puel a été obligé de bricoler dimanche dernier face à Strasbourg pour aligner une équipe potable.

Et les Stéphanois, 16e au classement à quelques jours du derby face à l'OL dans le chaudron, ne veulent pas réitérer l'expérience dimanche prochain. Claude Puel a donc révélé ce mardi en conférence de presse que son club avait demandé le report de la rencontre prévue contre Lyon.

"On espère pouvoir récupérer un effectif un peu plus normal afin d'avoir une certaine équité pour disputer nos matches", a toutefois précisé l'ancien coach de l'OL détesté par les supporters, se doutant bien que le report ne sera pas accepté.

"On est au cœur de la problématique de jouer à tout prix les matchs et de disputer le championnat dans ces conditions. Les instances avaient prévu de jouer cette saison pour trouver des solutions économiques. On se retrouve, à cause du règlement, sans aucune équité et en plus Mediapro s’est désisté sans avoir de rentrées d’argent pour les clubs. En revanche on prend des risques. On a 18 cas positifs, c’est un cluster. Même si cela se stabilise, on verra avec les PCR, c’est une situation complètement dingue", a également exposé Claude Puel.