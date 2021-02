Tennis : l'édition 2021 du tournoi de Caroline Garcia menacée à Lyon ?

Si Caroline Garcia a confirmé il y a 15 jours l'organisation de son tournoi au Palais des Sports de Gerland, Grégory Doucet a semble-t-il douché les espoirs de la joueuse de tennis lyonnaise. Réquisitionné par la Ville pour en faire le centre de dépistage et de vaccination anti-covid, le Palais des Sports de Gerland ne devrait pas pouvoir être libéré de sitôt : "La campagne de vaccination, on en prend pour au moins six mois. Il y a plein d'activités sportives qui devaient avoir lieu, dont un tournoi de tennis, mais notre priorité, c'est notre santé, à toutes et à tous. Donc le Palais des Sports sera consacré jusqu'à fin juin à la réponse Covid", a affirmé le maire de Lyon.

Caroline Garcia devra donc trouver rapidement une solution de repli si elle veut maintenir la 2e édition de son tournoi WTA 250. Sous peine de devoir l'annuler ?