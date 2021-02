Karim Benzema de retour à Lyon : "Il en a vraiment envie" selon son ex-agent

Ce lundi soir, le podcast Gones cast d'Inside Gones comptait parmi ses invités Karim Djaziri, ancien agent de Karim Benzema.

Ce dernier a affirmé, en direct, que l'attaquant du Real Madrid pourrait revenir d’ici peu au sein du club de Jean-Michel Aulas : "Karim Benzema à l'OL ? Oui, oui je pense, il en a vraiment envie, il m'en parle régulièrement, il regarde les matches. D'ailleurs, il n'a jamais été au Groupama Stadium".

Le madrilène, dont le contrat se termine en 2022, "est tiraillé entre quitter le plus grand club du monde et revenir à Lyon. Je ne dis ce qu'il a dit hier sinon vous allez péter un câble. Dans ses rêves, il va revenir à Lyon et faire de grandes choses. Porter le brassard avec des jeunes à côté, ça peut être de la magie", affirme encore Karim Djaziri.

Pour rappel Karim Benzema avait marqué 66 buts avec l’Olympique Lyonnais, en 148 rencontres, de 2005 à 2009.

