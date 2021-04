Réforme de la Ligue des Champions : les Bad Gones (OL) signent une lettre ouverte contre le projet

Et ça en sera fini du modèle actuel avec des poules de quatre équipes puis la phase finale. Dès la saison 2024-2025, 36 équipes (contre 32 actuellement) se retrouveront réparties dans quatre chapeaux de neuf équipes. Ce qui annoncera davantage de rencontres pour les formations qui iront le plus loin dans la compétition européenne (17 matchs pour le vainqueur contre 13 actuellement).

Si ce format permettrait au 3e de Ligue 1 d’être directement qualifié pour la Ligue des Champions plutôt que de passer par les tours préliminaires, certaines voix se font entendre pour contester la réforme.

C’est le cas du groupe de supporters de l’OL, les Bad Gones. Avec d’autres groupes européens comme les Ultras de Paris, les Diabos Vermelhos du Benfica ou encore le Movimiento Ambar du Real Madrid, les Lyonnais ont co-signé une lettre ouverte adressée à Andrea Agnelli, président de la Juventus de Turin mais surtout de l’European Club Association qui a négocié et imaginé la réforme de la Ligue des Champions.

"Au plus fort d’une pandémie mondiale, ce n’est rien de moins qu’une tentative mercantile de profiter de la crise qui secoue actuellement le football européen", selon les groupes de supporters.

"Nous ne voulons pas plus de matchs européens. Nous voulons des ligues nationales fortes et compétitives, une chance de qualification pour les compétitions européennes sur la base du seul mérite sportif et un partage plus équitable des richesses du football", poursuivent les Bad Gones, réclamant à Andrea Agnelli de "mettre fin à votre projet irréaliste".