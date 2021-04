Près de Lyon : un homme grièvement blessé par balle, une enquête ouverte

Un homme d'une quarantaine d'années a grièvement été blessé par balle dans le quartier du Mas du Taureau à Vaulx-en-Velin. La victime a été touchée à la tête.

Les secours et la police sont intervenus vers 20h30 au niveau du 2 chemin du Grand Bois. L'homme a été transporté à l’hôpital Edouard-Herriot en urgence absolue.

Selon le premiers éléments, l'homme visé, originaire de Villeurbanne, est âgé de 42 ans. Une enquête a été ouverte pour tentative d’assassinat.

D'après Le Progrès, un homme a été interpellé ce vendredi soir.

A noter que dans la nuit, l’opposition de Vaulx-en-Velin a réagi dans un communiqué : "Ce soir, nous sommes à l’image des habitants de Vaulx-en-Velin, qui sont excédés par les incivilités et actes de délinquance qui sont de plus en plus présents et pesants depuis plusieurs années. Ce triste fait s’ajoute à un bilan déjà trop lourd qui a brisé de nombreuses familles, beaucoup d'habitants sont en dépression et vivent dans la peur", affirme Nordine Gasmi, président du groupe "Union des Vaudais indépendants".

De plus, il demande au préfet du Rhône "de se saisir du volet sécuritaire délaissé par madame la maire (Hélène Geoffroy, ndlr), qui passe son temps à faire sa promotion personnelle dans les médias et qui n'a que pour objectif de diriger le Parti Socialiste au détriment de Vaulx-en-Velin".