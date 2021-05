Un jeune pensionnaire de la Tony Parker Academy passe pro à l’ASVEL

Pensionnaire prometteur de la Tony Parker Adequat Academy, le jeune sportif est capable de jouer meneur de jeu et arrière. Avec son 1m98, Houinsou va intégrer l’effectif de l’ASVEL, avec lequel il a déjà pu disputer quelques matchs, en tant qu’aspirant. Tout comme Théo Maledon et Matthew Strazel avant lui, il devra passer son baccalauréat en fin de saison, avec un an d’avance donc.

Les supporters pourront le voir à l’oeuvre le mois prochain puisqu’il participera avec les U18 à l’Adidas Next Generation Tournament de Valence en juin, tournoi qui regroupe tous les meilleurs jeunes joueurs européens.