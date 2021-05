"Tellement fier" : la première réaction de Karim Benzema sur son retour en équipe de France

Un peu plus d'une heure après l'annonce de la liste de Didier Deschamps, Karim Benzema s'est exprimé sur les réseaux sociaux. L'attaquant du Real Madrid n'a pas caché sa joie d'être de retour avec les Bleus pour l'Euro : "Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien".

Plus de cinq ans que le joueur formé à l'OL n'avait plus été sélectionné par Didier Deschamps. Le joueur de 33 ans fera donc son retour pour l'Euro, qui aura lieu du 11 juin au 11 juillet. Les supporters attendent désormais énormément du "fils prodigue", comme aime l'appeler Jean-Michel Aulas, auteur d'une saison stratosphérique avec le Real Madrid.

Karim Benzema sera scruté de près ces prochaines semaines.