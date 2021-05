Près de Lyon : elle se plaint de violences physiques et sexuelles, le mari évoque une bousculade

Via le portail de signalement en ligne des violences sexuelles et sexistes, une habitante de Bron dénonçait les agissements de son conjoint, mais refusait dans un premier temps de porter plainte.

Finalement convoquée au commissariat ce mardi, la victime acceptait d'entamer une procédure à l'encontre de son bourreau, qu'elle accuse de violences psychologiques, physiques et sexuelles. Leurs enfants âgés de 9 et 10 ans ont confirmé les agressions, et un certificat médical d'une ITT de 6 jours était fourni aux policiers.

L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, était interpellé et placé en garde à vue. Lors de son audition, il niait les faits, évoquant une simple bousculade selon lui.

Présenté au parquet jeudi, il a été placé sous contrôle judiciaire et sera jugé à la fin du mois d'octobre.