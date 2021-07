Près de Lyon : disparition inquiétante d’un homme âgé de 90 ans à Vaulx-en-Velin

Les policiers de Vaulx-en-Velin et du reste de l'agglomération lyonnaise sont actuellement à la recherche d’un homme âgé de 90 ans, porté disparu depuis plus de trois jours après avoir quitté son domicile situé dans la commune de l'est lyonnais.

Klys Edmond est atteint de la maladie d’Alzheimer et a également des traitements pour des problèmes de cœur et de diabète. Il n’avait pas de téléphone portable ni de papiers d'identité quand il est parti du domicile familial. De type caucasien, il mesure environ 1m64, de corpulence mince, cheveux courts blancs, yeux bleus.

Au moment de sa disparition, il était porteur d'une casquette marron, d'une chemise à carreaux de couleurs bleu violette et grise et d'un pantalon en toile de couleur foncée. Il est connu pour marcher beaucoup dans son quartier.

Toute personne susceptible d’avoir des informations, ou qui pourrait avoir retrouvé le disparu, est priée de contacter immédiatement le 17 ou le commissariat de Vaulx-en-Velin au 04 37 45 30 80.