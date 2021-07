Un nouveau directeur sportif pour l'ASVEL

Le club a annoncé la nomination de Michel Veyronnet au poste de Directeur sportif du club.

"Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans le basket professionnel, Michel Veyronnet assurera ainsi le lien entre la direction, le staff sportif et les joueurs, et gérera la partie administrative de l’équipe professionnelle", précise l'ASVEL dans un communiqué.

Il prend le relais de François Lamy, qui, à l’issue de deux saisons, marquées par la crise sanitaire mais surtout, par deux titres en Coupe de France et Championnat de France, partira cet été pour de nouvelles fonctions.

"Je suis très heureux que Michel ait adhéré au projet que nous construisons ici, je sais l’envie de réussir qui l’a toujours habité. Je connais Michel depuis plus de 25 ans, et sa capacité d’écoute, d’adaptation et son professionnalisme, si essentiels dans ce rôle charnière, seront des éléments-clés. Conjuguer avec les individualités pour contribuer à la réussite de l’équipe professionnelle sera au coeur de ses missions, pour répondre aux ambitions du club", a réagi Tony Parker, le président de l'ASVEL.