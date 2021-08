OL : Marcelo contredit la version du club sur sa mise à pied

Dans un long message publié sur Instagram, Marcelo revient sur la récente sanction qu’a prise le club à son égard. La direction de l’OL et Peter Bosz l’ont en effet écarté du groupe A en raison de son comportement après la lourde défaite face à Angers le week-end dernier.

Mais le défenseur n’est visiblement pas d’accord avec cette explication. "Malheureusement aujourd'hui je vois sur internet que le club raconte au monde entier que je pars pour une autre raison. Ce n’est pas vrai", a-t-il déclaré en anglais.

Une attaque frontale qui devrait mettre très en colère Jean-Michel Aulas et Juninho. Marcelo a promis de prochainement se "prononcer et dire ce qu’il se passe". Il a par ailleurs assuré que "la loyauté, le travail et le caractère sont des caractéristiques qu’il prêche et qu’il a toujours tenu à exercer".

Cet épisode estival devrait donc se poursuivre prochainement, tout comme l’évolution du mercato de l’Olympique Lyonnais.

Traduction du texte de Marcelo :

"Chers amis, fans de Lyon et fans du monde entier. Tout au long de ma carrière, j'ai travaillé dur pour donner le meilleur de moi-même sur le terrain aux clubs avec lesquels j'ai eu la chance de jouer. La loyauté, le travail et le caractère sont des caractéristiques que je prêche et que j'ai toujours tenu à exercer. Je suis dans ma cinquième saison ici à Lyon. Malheureusement aujourd'hui je vois sur internet que le club raconte au monde entier que je pars pour une autre raison. Ce n'est pas vrai ! Bientôt, je vais à nouveau me prononcer et vous dire ce qu'il se passe. Nous avons la chance d'avoir ce canal de communication qui nous permet de clarifier les choses en toute transparence !"