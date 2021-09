Deuxième victoire de rang pour l'OL face à Strasbourg (3-1) - VIDEO

C’est sous un brouillard causé par de nombreux fumigènes allumés par les Bad Gones pour leur grand retour au stade que le coup d’envoi a été donné. Et il n’aura fallu que 8 minutes à Moussa Dembélé pour trouver le chemin des filets. Parfaitement servi en cloche par Guimaraes, Dembélé contrôle de la poitrine avant de se retourner pour envoyer une frappe ronaldesque : 1-0.

Après l’ouverture du score, l’OL assoit sa domination et combine beaucoup en première intention. Un "joga bonito" qui plaît beaucoup aux spectateurs du Groupama Stadium que Xherdan Shaqiri harangue pour sa première titularisation.

Les choses sont un peu moins faciles pour les Gones autour de la 20e minute de jeu. Les occasions lyonnaises se font moins nombreuses et les Strasbourgeois en profitent pour monter leur bloc et tenter leur chance à leur tour.

Quoi qu’il en soit, le score restera inchangé jusqu’à la pause, Aouar et ses coéquipiers rentrent au vestiaire avec un but d’avance.

A la reprise, le jeu semble cadenassé et les occasions se font un peu plus rares. À noter l’entrée en jeu de Caqueret et Boateng à la 60e minute. Le défenseur allemand fait ses débuts au Groupama Stadium et est très applaudi par le public, malgré sa récente condamnation pour violences conjugales en Bavière.

Xherdan Shaqiri aussi est très encouragé. C’est peut-être d’ailleurs ces acclamations qui lui donneront des ailes à la 65e minute. A la suite d’un corner rapidement joué côté gauche, il centre avec son mauvais pied pour trouver la tête de Jason Denayer qui trompe le gardien alsacien : 2-0. L'international suisse cédera sa place quelques instants plus tard, sous une ovation du stade.

Lucas Paqueta entre en jeu et comme à son habitude, il proposera encore un très bon match. Il s'illustre à la 87e en marquant un but sur une passe décisive d'Aouar : 3-0.

Dans les arrêts, DImitri Liénard s'écroule sur le terrain. Il sera évacué sur une civière sous les applaudissement des supporters lyonnais. Et cette fin de rencontre deviendra encore plus délicate puisque M. Buquet désigne le point de pénalty après une main de Gusto. Diallo le transforme : 3-1.

Le score en restera là, l'Olympique Lyonnais s'empare donc des 3 points et remonte à la 7e place du championnat de France.