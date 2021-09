Le journal italien Tuttosport a révélé ce vendredi sa liste des 40 espoirs du football européen et pour le plus grand bonheur des supporters lyonnais, le jeune Rayan Cherki y figure. Il est aux côtés de cinq autres Français, à savoir Rayan Aït-Nouri, Eduardo Camavinga, Mohamed-Ali Cho, William Saliba et Khéphren Thuram.

Le grand favori reste cependant l'Espagnol Pedri qui évolue actuellement sous les couleurs du FC Barcelone.