L'OL en Ligue Europa : Brondby avant le derby

Les Lyonnais reçoivent les Danois de Brondby à 18h45, pour le compte de la 2e journée des phases de poule de Ligue Europa.

Après leur solide victoire face au Rangers lors de la première journée, les hommes de Peter Bosz vont devoir confirmer à domicile face au champion du Danemark en titre : "Ils ont une grosse équipe, même si cette saison est un peu plus difficile pour eux", a commenté l'entraineur lyonnais en conférence de presse d'avant-match.

"Je connais Brondby. On a souvent joué le Danemark avec la Suisse et je m'attends à un match compliqué. Il nous faudra être solide", a prévenu Xherdan Shaqiri. "On regarde toutes les équipes à la vidéo. Ils sont capables d'être très dangereux sur les coups de pied arrêtés avec des joueurs de grandes tailles", a détaillé l'international suisse, appelant ses coéquipiers à jouer "collectif".

Et l'enjeu est grand alors qu'une autre rencontre capitale se profile dimanche : "C'est un match important pour nous. On veut absolument gagner. Le plus important, c'est ce match. Je ne veux pas parler du derby", a insisté Peter Bosz. Privé notamment de Slimani et Dembélé, le technicien néerlandais compte bien sur la présence des supporters pour aller chercher la victoire : "Ils ont fait beaucoup de bruit sur les derniers matchs. Ils nous aident beaucoup, c'est très important pour nous, on a besoin d'eux au stade. D'autant que les matchs européens, c'est toujours spécial".

