La fédération de Serbie veut attaquer Shaqiri (OL) pour promotion du terrorisme

Tandis que Xherdan Shaqiri répondait aux questions d'un journaliste, un supporter est entré sur le terrain pour déposer sur les épaules du Lyonnais une veste aux couleurs de l'UCK, l'Armée de libération du Kosovo. Cette organisation est accusée de crimes contre l'humanité et est considérée comme terroriste par la Russie, la Chine, le Monténégro mais surtout la Serbie.

D'abord surpris, le joueur de l'Olympique Lyonnais a ensuite esquissé un sourire avant d'enlever la veste. Dans un communiqué, la fédération serbe de football a annoncé qu'elle préparait "actuellement une lettre de protestation" qui sera prochainement envoyée à la FIFA. "Nous exigeons une réaction urgente et les sanctions les plus strictes contre Shaqiri pour avoir promu l'organisation terroriste criminelle UCK lors d'une déclaration aux médias", a précisé Jovan Surbatovic, le chef du foot en Serbie.

Pour rappel, Xherdan Shaqiri a de nombreuses fois montré son engagement pour la cause kosovare, son "pays" (le statut du territoire est contesté, ndlr) de naissance que sa famille a quitté lors de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. L'ailier avait notamment mimé l'aigle de la Grande Albanie devant les supporters serbes après son but décisif lors de la Coupe du Monde 2018.

"Il est inacceptable que des personnes veuillent utiliser des stades de football, et dans ce cas l'interview d'un joueur après un match, à des fins de propagande politique. Xherdan Shaqiri a réagi de manière exemplaire, est resté calme et n'a pas réagi. L’homme a été interrogé par la police et une interdiction de stade lui a immédiatement été imposée", a de son côté réagi la fédération suisse sur les réseaux sociaux.