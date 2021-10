Ligue Europa : l'OL à Prague pour garder la tête de son groupe

Les Lyonnais se déplacent à Prague pour le compte de la 3e journée des phases de poule, avec la possibilité, en cas de victoire, de prendre le large en tête du groupe A.

"On va tout faire pour gagner, comme lors des deux précédents matchs. On est là pour prendre trois points, mais ce ne sera pas facile quand on sait que le Sparta a gagné contre les Rangers", a confié Peter Bosz en conférence de presse d'avant-match.

"A nous de commencer le match du mieux possible et de tout faire pour ramener les trois points", a expliqué le capitaine Léo Dubois. "Le Sparta est une équipe qui a de la qualité, qui se projette vie vers l'avant en contre. Je pense qu'on aura le ballon, on devra être attentif sur le marquage pour garder notre agressivité", a analysé l'international français, qui prédit un "match compliqué avec beaucoup d'intensité".

Une victoire permettrait aux Gones de prendre mettre les Tchèques à cinq longueurs avant le début des phases retours. Mais il faudra aussi penser au déplacement à Nice dimanche qui pourrait propulser les Lyonnais dans la partie haute du classement de Ligue 1. "On a un groupe de 21 joueurs, tous prêts à jouer. On joue jeudi puis dimanche. Ce n'est pas bien mais on fait avec. Pensons déjà à ce match", a indiqué Peter Bosz qui avait fustigé le calendrier infernal imposé à son équipe. Moins de 72 heures sépareront cette rencontre d'Europa League du déplacement à Nice.

F.L.