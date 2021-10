Lyon : nouvelle bagarre dans les TCL, à quatre contre un dans le métro - VIDEO

Hasard du calendrier, c’est aussi cette semaine que la bagarre dans le tramway entre deux passagers a fait le tour des médias et des réseaux sociaux.

Ce samedi, sur Twitter, c’est une nouvelle vidéo d’une rixe dans les transports en commun lyonnais qui a été publiée. On y voit plusieurs individus échanger des coups dans le métro D.

Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi. Selon un témoin interrogé par LyonMag, "il y avait trois hommes et une femme contre l’homme en noir. Ils étaient au fond du métro, la bagarre a duré sur plusieurs arrêt, ils ont bousculé tout le monde. La sécurité à la station Grange Blanche nous a vu mais n’est pas intervenue. Ils étaient 5 agent en tenue rouge sécurité, affligeant".

Sur Twitter, beaucoup ont regretté de voir des personnes baisser les yeux et ne pas intervenir dans la rixe. "On trouve ça normal car c’est le quotidien et si on bouge, on prend le risque de s’en prendre une ou de finir comme le jeune Marin", a expliqué l’auteur de la vidéo.