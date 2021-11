Des Rhodaniens découvrent que les tombes de leurs proches ont disparu dans l'Ain

Des habitants de Soucieu-en-Jarest se sont rendus, après un long moment à cause du Covid-19, dans le cimetière de Saint-Laurent-sur-Saône dans l'Ain. Et ce, dans le but de rendre hommage à leurs proches décédés.

Sauf que selon le Progrès, les pierres tombales et les tombes des aïeux ont disparu. Deux erreurs sucessives de la mairie et de l'entreprise de marbrerie ont frappé la même famille, avec ce retrait des pierres tombales pour cause de saturation du cimetière.

Si la mairie a présenté ses excuses, les Rhodaniens réclament réparation à hauteur de 30 000 euros.