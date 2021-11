Coupe de France : le Paris FC pour l’OL, un derby Duchère-Saint-Etienne !

Ce lundi soir, l’Olympique lyonnais a appris qu’il affronterait le Paris FC, pensionnaire de Ligue 2. La rencontre se jouera en Ile-de-France.

C’est surtout du côté de Lyon-La Duchère, relégué en N2, que l’effervescence est forte. Et pour cause, le club du 9e arrondissement a tiré l’AS Saint-Etienne ! Un derby auquel les Lyonnais et les Stéphanois ne sont pas habitués, mais qui aura un parfum particulier.

Vénissieux FC (R1) a un coup à jouer puisqu'il recevra Créteil (National).

Enfin, Hauts Lyonnais (N3) pourrait bien recevoir Bastia (L2). Il faudra pour cela battre Bourgoin-Jallieu dans une rencontre encore à jouer ce dimanche à Pomeys dans le Rhône.

Les 32e de finale de la Coupe de France, remportée l’an dernier par le PSG, seront répartis lors du week-end du 18 et 19 décembre.

L'intégralité des affiches après le tirage :

Bordeaux (L1) - Jumeaux de M'Zoisia (Mayotte)

AS Panazol (R2) - AS Vitré (N2)

Wasquehal (N3) - Vannes (N2)

Linas-Monthléry (N3) - Angers (L1)

Stade Rennais (L1) - FC Lorient (L1)

Quevilly Rouen Metropole (L2) - Stade Lavallois (Nat)

Dinan-Lehon (N3) - Brest (L1)

Guingamp (L2) - Amiens (L2)

Toulouse (L2) - Nîmes (L2)

US Chauvigny (N3) - Chartres Football (N2)

Paris FC (L2) - Olympique Lyonnais (L1)

Montauban (R2) - La Roche (N3)

Cholet (Nat) ou club franciscain (Martinique) - Nice (L1)

Stade poitevin (N3) - RC Lens (L1)

JS Chemin bas d'Avignon (R2) - Clermont Foot (L1)

Bergerac (N2) - Metz (L1)

Red Star (Nat) - AS Monaco (L1)

Sochaux (L2) - Nantes (L1)

Hauts Lyonnais ou FC Bourgoin Jallieu (N3) - SC Bastia (L2)

Lyon La Duchère (N2) - AS Saint-Etienne (L1)

Andrezieux (N2) - Montpellier (L1)

Dijon (L2) - AS Cannes (N3)

Jura Sud Foot (N2) - St Denis (La Reunion)

ES Cannet Rocheville (N3) - Olympique de Marseille (L1)

Entente Feignies Aulnoye FC (N3) - PSG (L1)

Entente Thaonnaise (N3) - AS Beauvais (N2)

Lille (L1) - Auxerre (L2)

Venissieux FC (R1) - Créteil (Nat)

Troyes (L1) - AS Nancy Lorraine (L2)

Reims St Anne (R1) - Reims (L1)

Valenciennes (L2) - Strasbourg (L1)

Solidarité scolaire (Guadeloupe) ou US Sarre Union (N3) - FC Versailles (N2)