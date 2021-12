Ligue des Champions : face au Benfica, l'OL féminin veut assurer la première place du groupe

Après leur défaite face au Bayern Munich il y a trois semaines, les Lyonnaises ont promis "d'aborder ce match de manière très sérieuse", selon Janice Cayman : "Au match aller, on avait attendu une trentaine de minutes pour marquer. Dans nos temps forts, Benfica s'était créé des occasions. Cette équipe a des joueuses de qualité", a rappelé l'internationale belge.

Les Fenottes se déplacent avec un objectif en tête, comme l'a expliqué Sonia Bompastor en conférence de presse d'avant-match : "La première place du groupe n'est pas assurée, l'idée est de venir gagner ici. On démarre tous nos matchs pour les gagner et c'est en gagnant les matchs et en se mettant à l'abri qu'on pourra gérer au mieux les temps de jeu". Et la coach de l'OL féminin d'insister : "Dès le début notre objectif était de nous qualifier et de terminer à la première place du groupe. C'est ce qu'on veut".

Les Lyonnaises auront ensuite un dernier match de poules à négocier. Ce sera la semaine prochaine à domicile face aux Suédoises du BK Hacken.