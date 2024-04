ASSE-OL féminin : être sans pitié !

Jour de derby pour l’OL féminin. A défaut d’en avoir depuis maintenant deux saisons chez les hommes, celui-ci se jouera dans le Chaudron, pour la première fois depuis novembre 2017 et une légendaire victoire de la section masculine (0-5). Six ans et demi plus tard, les projecteurs d’un derby stéphanois sont cette fois braqués sur le football féminin... (Lire la suite sur Lyon Foot)