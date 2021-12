OL : Jean-Michel Aulas "chagriné" par le départ de Juninho, mais...

Et pour cause, Juninho, qui traîne son spleen depuis plusieurs semaines, va quitter le club et ses fonctions de directeur sportif.

Pour Jean-Michel Aulas, ce départ est toutefois difficile à avaler. "J'en suis chagriné sur le plan humain", indique le président de l'OL à l'Equipe ce mercredi, s'exprimant pour la première fois sur le sujet.

Mais l'homme fort du club reste toutefois mesuré, signe que tout ne fonctionnait pas avec le Brésilien : "Peut-être que dans ce qui a été fait, le costume était un peu surdimensionné. (...) Si j'avais pu le retenir, je l'aurais retenu, mais il avait du mal à assumer cette fonction dans une organisation importante".

Autre pique distribuée par JMA : "Que tout le monde le regrette aujourd'hui, je l'espère. Mais je n'en suis pas certain".

Juninho avait également "les moyens de mener sa politique" selon le président de l'OL.

On sait désormais que les relations avec Vincent Ponsot, directeur général du football, étaient glaciales et que Juninho n'aspire qu'à une chose désormais : passer son diplôme d'entraîneur et prendre en charge une équipe, peut-être au Brésil ou dans les pays du Golfe.

"Il sera toujours ici à la maison. (...) On va tout faire pour qu'il reste proche de l'OL", indiquait également Jean-Michel Aulas, sous la forme d'une promesse à laquelle peu de supporters croiront.

L'autre enseignement à tirer de cette interview, c'est que Peter Bosz est en sursis. "L'objectif n'est pas de terminer 13e", a asséné JMA, qui réclame au coach néerlandais de retrouver "en championnat les mêmes performances qu'en coupe d'Europe".