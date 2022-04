Double meurtre à Vaulx-en-Velin : il est resté 10 jours enfermé avec les corps de sa compagne et de sa fille

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’homme âgé de 34 ans s’était rendu au commissariat de la commune pour signaler aux forces de l’ordre qu’il avait tué sa compagne et leur fille âgée de 10 ans.

Selon le Progrès, de vives tensions existaient dans le couple. Originaire de Bordeaux, ce gérant d'une entreprise de nettoyage avait récemment déménagé à Villefranche-sur-Saône où Anna B. travaillait comme conseillère dans une agence bancaire. Après des ruptures et des menaces de mort qui avaient fait l’objet d’une plainte, elle décidait de partir avec leur fille à Vaulx-en-Velin, dans un appartement de l'avenue du 8 mai 1945, dans le quartier de la Grappinière.

C’est là que le trentenaire violent et addict à la cocaïne l’a récemment retrouvée dans le but de retenter sa chance auprès d'elle. Et qu’il l’a finalement tuée à coups de couteau, ainsi que leur fillette.

Selon nos confrères, les faits remontent au lundi 4 avril. Souleymane S. est ensuite resté cloîtré dans l’appartement avec les deux corps pendant 10 jours avant de décider de se rendre au commissariat après une soirée à boire et à consommer de la drogue.

Le parquet de Lyon, qui avait ouvert une enquête pour homicide volontaire et homicide volontaire sur mineur de 15 ans, doit désormais se prononcer sur la suite de l’affaire.