Près de Lyon : elle croit assister à un viol dans la rue et sort se battre avec un sabre

Il remonte au 24 novembre 2017. Ce soir-là, des cris retentissent dans une rue de Tarare. Alertées, une mère et sa fille voient par la fenêtre un homme et une femme nus se débattre. Pensant assister à une tentative de viol, elles se ruent dehors pour porter secours à la victime présumée. Au passage, la mère s’était saisie d’un sabre pour faire fuir l’homme.

Il s’agissait en fait d’une bagarre entre les deux protagonistes, certes dénudés, peut-être parce qu’ils étaient ivres. Une sorte de mêlée s’était alors produite et tout le monde en était ressorti blessé : la mère et sa fille recevaient notamment 1 et 5 jours d’ITT.

Face aux juges caladois comparaissait donc l’homme la semaine dernière. Selon le Progrès, il a déjà été condamné à 14 reprises par le passé. Sur les 6 mois de prison requis, il n’en fera que 5 ferme.