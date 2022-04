Près de Lyon : les Gnolus, des créatures extravagantes, envahissent le Rhône pour une chasse aux trésors interactive

A la base créée par Destination Monts Lyonnais, l’aventure des Gnolus s’étend depuis le 16 avril au département du Rhône, en partenariat avec les offices du tourisme du territoire, les Communautés de communes et Rhône Tourisme. D’ici cinq ans, l’objectif est de créer 80 parcours dans tout le département.

Les Gnolus investissent, dans un premier temps, le Beaujolais. Douze nouveaux parcours ont pris vie dans douze villes de la région comme, par exemple, à Anse qui accueille le circuit "ça gronde chez les Burgondes !"

Une expérience familiale qui rassemble

Le concept est simple : c’est une chasse aux trésors ludique. Sur l’application gratuite "Les Gnolus", il suffit de choisir son parcours parmi les 31 proposés.

Puis, dans le principe d’un géocaching consistant à trouver un objet caché grâce à son géopositionnement, il faut suivre les indices laissés par le Gnolu choisi afin de le capturer et d’inscrire son matricule dans l’application. A la fin du géocaching, un badge du Gnolu est à gagner.

Depuis sa création en 2019, l’aventure regroupe près de 18 000 joueurs dont 94% qui participent en famille, d’après les chiffres des Gnolus. Ce que les chasseurs préfèrent : découvrir le territoire de façon ludique, rechercher un trésor et faire marcher les enfants.

Léa Reibe, participante à l’expérience, témoigne : "mes enfants se sont très vite laissés prendre au jeu grâce à l’approche interactive et aux nombreuses énigmes à résoudre. […] De mon côté, je me suis aussi laissée séduire par ce jeu : je redécouvre les villages du Rhône et leurs patrimoines."

Des personnages extravagants

Ces créatures ont été créées pour représenter, chacune, un domaine à travers un dicton. Il en existe aujourd’hui 9.

Graâl est spécialisé dans l’histoire et les monuments et se caractérise comme un « Gnolu sans peur et sans caboche. »

Boloño, le "Gnolu toqué", l’est dans le territoire et les saveurs.

Yookâ, la "Gnolu pure souche", permet d’en apprendre plus sur la nature et les paysages.

Si vous voulez découvrir des savoir-faire, il faut choisir Öpinell, le "Gnolu multifonction."

Sooshi, la "Gnolu siphonnée", est experte dans les bords de l’eau.

Quand Kloche, la "Gnolucadabra", l’est dans les contes et légendes.

Pour l’histoire et la culture gallo-romaine, il faut choisir Citrùs, le "Gnolu ultra Rome-Antique."

Enfin, deux nouveaux Gnolus ont été créés spécialement pour le Rhône : Ebooli, le "Gnolu terre à terre" expert en géologie et Dyönisette, la "Gnolu dans son jus", professionnelle des vins et spirtieux.