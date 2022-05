Lyon : Stéphane Duc nommé président du directoire de Huttopia

L’entreprise familiale lyonnaise qui exploite près de 90 campings en Europe et en Amérique du Nord a annoncé ce mercredi la nomination de Stéphane Duc au poste de président du directoire. Cela fait suite à l’Assemblée générale extraordinaire du 20 avril dernier durant laquelle les actionnaires avaient approuvé à l’unanimité la proposition de transformation de la SA à conseil d’administration en SA à conseil de surveillance et directoire.

"Jean-François Barral (DRH), Michel Durrieu (Directeur International et du Développement), Olivier Heck (Directeur Marketing et Commercial), et Sébastien Rousselet (Directeur Financier et Administratif) sont également nommés au directoire. Leur mission, outre la gestion quotidienne de l’entreprise et la mise en œuvre de sa stratégie globale définie par Philippe Bossanne (le co-fondateur et président du conseil de surveillance ndlr) et le Conseil de Surveillance, consistera à continuer à structurer l’entreprise afin d’accompagner le développement d’Huttopia en Europe et à l’International", poursuit l’entreprise dans un communiqué de presse.

Stéphane Duc, 53 ans, et jusqu’à présent DG en charge des Opérations chez Huttopia, a également réagi : "C’est en conjuguant simplicité et innovation, sens du détail et vision, ancrage local et ambition internationale, intransigeance sur nos valeurs et ouverture d’esprit que nous poursuivrons le développement de l’entreprise et consoliderons la marque Huttopia".