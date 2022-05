Lyon : un cadavre repêché dans la Saône à la Confluence

Il était un peu plus de 14h quand le signalement a été fait. Le corps sans vie d'un homme a été repêché par les pompiers au niveau du 52 quai Rambaud.

La victime serait vraisemblablement âgée d'une vingtaine d'années, à en croire les papiers d'identité retrouvés dans ses poches.

On ignore encore les causes de la mort. Une enquête a naturellement été ouverte et la police était toujours présente sur les lieux à 16h30 pour mener de plus amples investigations et cacher la zone du drame à l'aide de bâches en plastique.

Plus d'informations à suivre....