Football : les U19 de l'OL remportent la Coupe Gambardella

Les U19 de l’OL affrontaient Caen ce samedi pour une tant attendue finale de Coupe Gambardella, l’équivalent de la Coupe de France chez les jeunes.

Malgré un Stade de France quasi vide, notamment à cause d’une mauvaise gestion des ouvertures des portes, il y a eu du spectacle lors de la rencontre. Et pour le plus grand bonheur des supporters rhodaniens, l'OL a arraché la victoire lors de la séance de tirs au but.

Pour autant, la première mi-temps était plutôt timide en occasion. On peut noter un premier quart d’heure légèrement dominé par les Gones avec deux petites occasions. Mais les petits lyonnais ont eu ensuite quelques sueurs froides et ont dû s’en remettre au gardien de but Patouillet qui a effectué de beaux arrêts.

Lyon, au-dessus techniquement, rentre au vestiaire sur un score de 0 à 0. Les hommes d’Éric Helly devront faire mieux en seconde période.

Hélas, la physionomie du match reste la même lors du début de ce deuxième acte. L’OL peine à mettre de l’impact et doit résister aux percussions caennaises. Le portier lyonnais permet de maintenir l’équipe dans la course.

Il faudra finalement attendre la 60e minute pour que le match s’emballe. Après une succession d’occasions de part-et-d’autre, El Arouch délivre les siens avec une frappe puissante. Le jeune crack impressionne et va célébrer son but avec ses proches dans les tribunes.

Les Rouges et Bleus doivent désormais tout faire pour conserver ce maigre écart. La défense rhodanienne subit les vagues offensives et résiste jusqu'à la 80e minute. Caen parvient à égaliser malgré une énième parade de Patouillet.

Et le gardien Lyonnais produira encore des miracles jusqu'à l'ultime minute. Il sauve une nouvelle fois ses cages et permet à l'OL de rester dans la course. Direction les tirs au but.

Une séance pleine de tentions que les Lyonnais parviennent à dominer (5-4). L'OL met fin à 25 ans de disette. Avec les yeux qui brillent, la nouvelle génération va pouvoir soulever la plus importante des coupes du football junior français.