Près de Lyon : ivres, un homme et son oncle agressent gratuitement un passant

Alors qu'il venait de finir les activités périscolaires, l'animateur a été attaqué par un riverain qui a sauté par la fenêtre pour en découdre gratuitement.

Ivre, l'agresseur a été rejoint par son oncle, également alcoolisé et violent. Ce dernier a frappé à son tour la victime.

Puis le chien de l'oncle, probablement le plus sobre du trio, s'est joint à la rixe pour mordre l'animateur périscolaire.

Blessée, la victime a été prise en charge par les secours et hospitalisée.

Les forces de l'ordre ont interpellé l'oncle et son neveu. Le plus âgé a été relâché, le plus jeune sera jugé fin juin et a été écroué dans l'attente de son procès.