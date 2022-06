Près de Lyon : une adolescente victime d'une piqûre sauvage au festival Réel de Villeurbanne ?

Ce vendredi soir, plus de 16 000 personnes ont assisté à la première soirée du festival Réel de Villeurbanne. Eddy de Preto, ascendant vierge et Ofenbach ont (trop ?) poussé le volume pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Mais quelque part dans la foule, une adolescente âgée de 17 ans a eu très peur. Comme le révèle Le Progrès, elle s'est rendue au poste médical de l'événement et a signalé aux secours qu'elle pensait avoir été sauvagement piquée à l'épaule.

La Ville de Villeurbanne a indiqué au quotidien régional qu'elle avait ensuite été transportée à l'hôpital pour réaliser des examens médicaux. A 15h30 ce samedi, on ignore encore les résultats de ces analyses toxicologiques.

Quoi qu'il en soit, la vigilance, déjà bien appliquée ce vendredi soir, devrait encore être de mise pour ce samedi avec la venue des rappeurs PLK et Roméo Elvis. La Ville de Villeurbanne et les organisateurs ont mis en place une "safe-zone" et des brigades mobiles pour accompagner les éventuelles victimes.