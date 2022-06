Villeurbanne : le festival Réel a-t-il enfreint les réglementations sonores ? (MàJ - réponse de la mairie)

Mise à jour à 13h :

La mairie de Villeurbanne a répondu à nos sollicitations. Selon elle, "en prenant appui sur la réglementation de 2017, le niveau sonore maximum est de 105 db. Il est contrôlé et enregistré en temps réel par les ingénieurs du son". De plus, "ce niveau sonore autorisé a été validé par la Préfecture dans le cadre de la procédure de 'grand rassemblement'. Un arrêté municipal a été pris en conséquence".

La Ville de Villeurbanne a donc agit en toute légalité pour organiser ce festival. La nuit de ce samedi à dimanche risque alors d'être encore assez bruyante avec la venue des rappeurs Roméo Elvis et PLK, puis du dj Feder un peu plus tard.

Article initial :

Et pour cause : un très gros festival de musique, gratuit, a lieu tout ce week-end au parc de la Feyssine dans le nord de la 20e ville France. Au programme ce vendredi soir pour les 16 000 spectateurs, Eddy de Pretto, Ascendant vierge, Romane Santarelli ou encore Ofenbach.

Ce sont d'ailleurs peut-être ces deux dernières performances qui ont engendré le plus de bruit dans le quartier de la Doua. Résultat, toute la nuit, de très nombreux habitants se sont plaints sur les réseaux sociaux.

"Cela empêche nos enfants de dormir", "j'en ai ma claque de leurs basses de merde", "nuit de merde, le boulot va piquer aujourd'hui", peut-on notamment lire sur Twitter. Un collaborateur de LyonMag qui habite à 5km du lieu du festival a pu mesurer un niveau sonore de 40 décibels, soit juste au-dessus du seuil d'endormissement.

Le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael était présent et a publié une vidéo de l'évenement. Il a d'ailleurs reçu en réponse les plaintes de plusieurs habitants.

Les articles R. 571-27 à R. 571-30 du code de l’environnement, qui s'appliquent généralement aux établissements de nuit, indiquent que ces derniers ne doivent pas dépasser les 105 db(A) en moyenne et 120 db(C) en moyenne pour les basses fréquences (les mesures doivent être faites à l'intérieur de l'établissement concerné). Un décret gouvernemental publié en 2017 abaisse cette limite à 102 db(A) et 118 db(C) de moyenne et s'applique également aux festivals en plein air.

Contactée, la Ville de Villeurbanne, organisatrice de l'événement dans le cadre de la Capitale Française de la Culture 2022, n'a pas encore répondue à nos questions.

@villeurbanne Si vous pouviez déduire le dérangement de votre musique à 1:00 du matin pour un couple avec enfant en bas âge, en dépravation de sommeil, de la taxe d'habitation de fou malade que je paie.



Merci. — _rem (@_rem) June 4, 2022

Entre le festival qu'on entend à des kilomètres + l'alarme de carrefour villeurbanne qui sonne pendant 20min à 4h30 bah c'était une bonne nuit de merde, le boulot va piquer aujourd'hui — Joseph (@aezo_l) June 4, 2022

On est nombreux à être ennuyé par vos voisins... pic.twitter.com/sfYt9x3woa — the devVinz (@Vincent_Ballut) June 4, 2022