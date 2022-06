Candidate dans le Val-de-Marne avec une affiche lyonnaise, Emmanuelle Wargon ne voit pas où est la polémique

Et pour cause, l'ancienne ministre du Logement, candidate Ensemble!, utilisait Lyon et la colline de Fourvière comme arrière-plan.

Invitée ce mardi matin de Laurence Ferrari sur CNEWS, Emmanuelle Wargon s'est défendue tant bien que mal : "J'ai utilisé un kit de campagne national dans lequel il y a un fond flouté. J'ai utilisé une photo du Président de la République parce que je pense qu'il faut qu'on soit clair car le député sortant de ma circonscription, on ne sait plus pour quel parti il est".

"Que mes adversaires critiquent un fond flouté, ça veut dire qu'ils n'ont vraiment rien à dire sur le fond du projet. Pour moi, ce n'est pas une vraie polémique", a poursuivi Emmanuelle Wargon.

Si elle reconnaît que "la prochaine fois, on fera évidemment attention", la candidate francilienne a estimé pour faire passer la pilule que les législatives, "c'est une élection nationale".

"Pour aller essayer de décrypter le fond flouté d'une affiche, je ne crois pas que ce soient ce que cherchent les Français", concluait-elle.

Ouf, on a échappé à l'excuse de la tour Eiffel derrière Fourvière...