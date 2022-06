Tennis : ça passe pour Caroline Garcia au premier tour de Wimbledon !

Deux jours après son titre à Bad Homburg en Allemagne, Caroline Garcia retrouvait les courts à l’occasion du tournoi londonien de Wimbledon. La Lyonnaise a dû disputer un super tie-break dans la troisième manche pour décrocher sa place pour le second tour de la compétition.



Caroline Garcia a remporté son match contre la Britannique Yuriko Miyazaki en plus de deux heures : 4-6, 6-1, 7-6 (10/4). Elle retrouvera dès mercredi une autre Britannique qui n’est autre qu’Emma Raducanu, 19e mondiale et gagnante de l’US Open 2021.