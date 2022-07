Lyon : une ville qui ouvre les portes sur le marché du travail à ses étudiants

L’organisme Diplomeo a dévoilé les résultats d’une étude réalisée selon 13 critères et la capitale des Gaules arrive à se démarquer.

Diplomeo, la plateforme d’orientation pour lycéens et étudiants du groupe HelloWork, a interrogé 2 449 étudiants du 7 au 27 juin dans le but de connaître leur ressenti concernant les métropoles selon 13 critères.

Si Strasbourg a été désignée comme étant la ville étudiante la plus attractive, Lyon se positionne dans le Top 10, à la 9e place, juste avant Grenoble.

Les critères clés qui séduisent les étudiants sont majoritairement le coût de la vie, l’accès au logement et la culture. Lyon obtient la 1ère place pour la qualité de l’enseignement supérieur proposé et prend la 5e place pour son niveau de qualité de vie. Concernant le marché de l’emploi, c’est à la 4e place que la ville se situe.

Lyon, Montpellier et Bordeaux sont les métropoles qui se distinguent grâce à la qualité de leurs transports mais perdent des places en raison de leur coût de la vie plus élevée. Pour la culture et les loisirs, la capitale de la gastronomie se classe en tête, suivie de Paris.

Ce sont 5 villes qui se détachent concernant le dynamisme économique et au marché de l’emploi : Bordeaux, Rennes, Toulouse, Lyon et Nantes. La ville de Lyon est à la 3e place et domine le classement des villes qui proposent des possibilités de poursuite d’études. Sur le plan de l’emploi, 93% des étudiants lyonnais interrogés pensent que leur ville offre un développement de carrière intéressant.

Une note globale a été appliquée à chaque ville à partir d’une pondération des critères selon leur importance aux yeux des sondés.