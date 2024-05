"Harki", "sale noir" : le détenu prend deux ans de rab après avoir insulté des surveillants pénitentiaires

A la prison de Saint-Quentin-Fallavier, il a longtemps insulté et menacé les surveillants pénitentiaires entre novembre dernier et mars 2024. Et aux traditionnelles noms d'oiseaux, il rajoutait un angle raciste à ses saillies : "Sale harki", "sale noir", "faux arabe", "esclave des blancs"…

Selon le Patriote Beaujolais, le détenu a été récemment jugé par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. Sauf que durant l'audience, il a d'abord contesté son identité puis a souhaité garder le silence avant de finalement injurier l'avocate générale et d'être expulsé du box.

Condamné à 10 ans de prison, l'individu a vu sa peine être rallongée pour ses insultes. Il a ainsi écopé de 30 mois de prison ferme supplémentaires. Il devra également indemniser ses sept victimes pour des montants allant de 600 à 800 euros.