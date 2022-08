Gérald Darmanin expulse l’imam Hassan Iquioussen, la communauté musulmane lyonnaise s’exprime

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé, ce jeudi 28 juillet, l’expulsion à venir d'un prédicateur du Nord, Hassan Iquioussen, pour des appels à la haine et à la violence contre la communauté juive. Réputé proche des frères musulmans, cet imam très actif sur les réseaux sociaux a développé avec sa famille un vaste réseau religieux avec la complaisance d'élus locaux.

Le conseil des Mosquées du Rhône (CMR) ainsi que le Conseil Théologique des Imams du Rhône (CTIR) s’expriment sur cette expulsion soudaine : "Les motivations qui accompagnent cette décision ne nous semblent pas conformes à l’esprit de justice et d’équité qui sont le clef de voûte de nos institutions."

À travers un témoignage, ces deux conseils souhaitent affirmer que l’imam, lors des différentes interventions et conférences qu’il avait mené dans les différentes mosquées du Rhône, a toujours été dans une ligne de respect des principes des lois qui fondent la république. Le CMR et le CTIR soulignent que Hassan Iquioussen avait toujours défendu les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité en considérant que la laïcité est une chance pour le vivre-ensemble entre toutes les religions et toutes les philosophies.

"Nous l’avons toujours connu fidèle à son engagement rejetant la haine de l'autre, condamnant le racisme, l’antisémitisme, l’extrémisme, l’obscurantisme et le terrorisme et prônant l’égalité homme-femme, et a tout au long de son ministère promu sans relâche le dialogue, le respect, la paix et le vivre-ensemble. C'est parce que nous le connaissons, que nous sommes conscients de nos responsabilités et de la portée que cette décision pourrait avoir dans l'opinion publique."

À l’aide d’un communiqué, les conseils veulent interpeller l’esprit de justice et d’équité qui anime les institutions de la France et éclaircir l’avis de la population.