Lyon : un cycliste perdu sur la bande d’arrêt d’urgence de la M6

A l’instar de la M6, où s’est pourtant retrouvé un cycliste ce samedi après-midi.

Le Progrès explique que l’homme, atteint de la maladie d’Alzheimer, s’est trompé d’itinéraire au niveau de la Porte du Valvert et a donc soudainement débarqué sur l’ex-autoroute à contresens ! Après s’être rendu compte qu’il n’avait pas sa place aussi près de véhicules roulant à 70km/h et plus, il a tenté de faire demi-tour mais ne semblait pas capable de retrouver son chemin.

Fort heureusement, les forces de l’ordre sont intervenues après avoir été alertées et ont pris en charge le cycliste déboussolé, qui a été ramené auprès de ses proches.