Trophée des Championnes : l’OL féminin "veut continuer à remplir le palmarès du club" face au PSG

Si le club de la capitale semblait parti pour stopper l’hégémonie lyonnaise, le club de Jean-Michel Aulas s’est finalement ressaisi la saison dernière avec le doublé championnat-coupe d’Europe.

Et ce dimanche, à l’occasion du Trophée des Championnes qui opposera les deux équipes, la motivation d’abattre déjà son rival est forte. Lyon a déjà remporté il y a quelques semaines le tournoi amical la WICC aux Etats-Unis.

"Il y a un titre à aller chercher. On ne sera pas à 100% mais on a fait en sorte de les préparer au mieux. Il y aura forcément des enseignements à tirer de cette rencontre mais pas de conclusions définitives. On veut continuer d’écrire l’histoire de l’OL et de remplir le palmarès du club", a déclaré Sonia Bompastor en conférence de presse.

La coach retrouvera d'ailleurs son ancien entraîneur à l'OL Gérard Prêcheur, arrivé sur le banc parisien cet été.

"Ça va être difficile comme tous les matchs contre le PSG. Ce sont des matchs comme ça que tu as envie de jouer avec du public. C’est une grosse motivation et l’objectif est de gagner", a réagi de son côté la gardienne chilienne Christiane Endler, ancienne joueuse du PSG.

Le coup d’envoi d'OL-PSG pour ce Trophée des Championnes sera donné à Dunkerque à 21h.