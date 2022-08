Villeurbanne : un homme se rend au commissariat après avoir tué sa femme

Selon BFM-TV, le corps d’une femme a été retrouvé dans un appartement de la rue Chevreul à Villeurbanne.

Les pompiers n’ont pas pu la sauver, la quinquagénaire avait été poignardée à de multiples reprises, principalement à l'abdomen.

C’est son mari âgé de 60 ans qui est le principal suspect. Et pour cause, il a quitté l'appartement du quartier de Cusset et s’est rendu de lui-même au commissariat pour avouer les faits et ainsi prévenir les secours. Il a été placé en garde à vue.

Il s'agit du 78e féminicide en France depuis le début de l'année 2022.