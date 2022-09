Grandes cités TASE : un coup de jeune pour les 100 ans !

Un grand projet immobilier a été initié pour les 100 ans à venir du site.

TASE, un nom qui fleure bon l'usine, le textile, la cité ouvrière. A Vaulx-en-Velin, le site a vu le jour dans les années 1920. Plus de 500 logements avaient vu le jour dans la Grande Cité, constituant l'une des plus importants projets immobiliers ouvriers de l'agglomération.

Alors que l'usine Textiles artificiels du Sud-Est (TASE) fêtera ses 100 ans en 2024, la Métropole de Lyon a initié un grand projet de réhabilitation, qui suit la dynamique engagée par Gérard Collomb au Carré de Soie.

L’objectif est de redonner du confort aux habitants des Grandes Cités, de remettre aux normes les logements (pas d’accessibilité PMR, faible performance énergétique des bâtiments...), tout en préservant et valorisant le caractère patrimonial du quartier.

Les pavillons de la rue Nelli datant de 1991 seront détruits. Les Grandes Cités TASE (188 logements datant de 1924) seront réhabilitées à hauteur de 126 000 euros par logement. Les résidences Eurorex et Domaine de la Côte seront elles résidentialisées. Enfin, 5000m2 de SDP d'une offre de logements neufs en accession seront construits.

Plus conviviales, plus économes en énergie, plus confortables et surtout bientôt désenclavées par l'arrivée du tramway T9 en 2026, les Grandes Cités vont connaître un vrai coup de jeune qui nécessitera 26,1 millions d'euros d'investissement.

Les travaux doivent durer deux ans, avec la fin des démolitions d'ici début 2023 et une livraison des dernières constructions neuves en 2025.

"Les nouvelles écoles, la rénovation des équipements existants, la végétalisation accrue des espaces publics ou encore l’arrivée du tramway participeront à la transformation de la Tase, à l’arrimage du nouveau Carré de soie à la ville, tant il est essentiel que notre territoire, autrefois éprouvé par des dysfonctionnements urbains, soit désormais une ville durable, permettant un vivre ensemble apaisé, porteur de promesses pour notre jeunesse", a réagi la maire PS de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy.