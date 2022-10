Près de Lyon : les pompiers interviennent six fois en quelques heures pour des départs de feux dans le même quartier 

Le tout s’est déroulé à quelques heures d’intervalle, dans la nuit de dimanche à lundi, selon Le Progrès.

La nuit de dimanche à lundi a été synonyme de sorties pour les pompiers à Villefranche-sur-Saône. Entre 21h30 et 3h plus exactement, ce sont 6 poubelles et un scooter qui ont été incendiés. Deux camions de pompiers se sont rendus sur les lieux. La police était également présente pour sécuriser ces interventions.