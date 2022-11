Une Lyonnaise à l’origine d’un journal de gratitude pour les petites filles

"Proposer un mélange entre le côté girl power féministe et le côté développement personnel". Tel est l’objectif du journal de gratitude Les Mini-Leadeuses imaginé par Laurie Gandon.

Cette mère de famille a toujours eu une sensibilité féministe. Les questions sur l’égalité entre les femmes et les hommes ont toujours été nombreuses depuis son plus jeune âge. C’est au moment où elle donne naissance à sa fille en 2017 que Laurie Gandon entend aller plus loin. "Les Mini-Leadeuses c’est le résultat d’un cheminement personnel", confirme-t-elle. La jeune femme se... (Lire la suite sur Lyon Femmes)