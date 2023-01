Les sirènes d’alerte déclenchées dans plusieurs communes du Rhône cette semaine

Pas de panique si vous entendez les sirènes d’alerte dans votre commune. Il s’agira de tests comme l’annonce ce mardi matin la préfecture du Rhône. 'Exceptionnellement, les sirènes seront déclenchées dans plusieurs communes', précisent les autorités.

Ce sera le cas ce mercredi 25 janvier à Givors (9h), Montagny (10h30), Brignais (14h) et Chaponost (15h30), ce jeudi 26 janvier à Gleizé (8h30), Arnas (10h30), Saint-Georges-de-Reneins (13h30) et Beaujeu (15h30), ce vendredi 27 janvier à Saint Julien (8h30) et Cublize (10h45).