Audit du ministère des Sports sur la FFF : ce que ça signifie pour Jean-Michel Aulas

Cet audit cible principalement Noël Le Graët, mis en retrait de la présidence de la FFF depuis mi-janvier, Florence Hardouin, directrice générale de la fédération, mais aussi le Comité exécutif. "La politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le réseau fédéral n'est ni efficace ni efficiente. Au siège de la FFF, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles est largement sous-estimée dans la politique de développement fédéral", précise le communiqué révélé par L’Equipe et l'AFP. (Lire la suite sur Lyon Foot)